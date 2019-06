Formations Updaters boucle sa 3ème croisade pour le développement personnel des jeunes camerounais

Le groupe spécialisé dans les formations en développement personnel a clôturé le 16 mai dernier à Yaoundé, sa troisième édition des formations sur le développement personnel, le leadership à travers le programme “Updaters”.

Il s’agit d’un programme de formation de haut niveau destiné aux jeunes étudiants, aux porteurs de projets, et aux cadres d’entreprise. Axé sur le leadership, le self empowerment, les techniques de prise de paroles et les techniques d’organisation personnelles cette formation donne aux participants des aptitudes qui leur permettent de catalyser leur compétitivité et leur productivité.

L’événement était à sa troisième édition. Il a connu la participation de plus de 100 personnes, a indiqué Amor Yossa, le fondateur du groupe .

Le thème choisi pour cette session était libellé comme suit “Les leviers de développement de l’entrepreneur, du porteur de projet”. Pour un meilleur impact, le programme a été associé à l’événement “Journée du manager” organisé par des étudiants de l’Université catholique d’Afrique centrale.

“Nous sommes heureux de contribuer aux dynamiques de renforcement de capacités des jeunes dans leurs aptitudes à penser et à conduire leurs projets” a ajouté Yossa Amor, le promoteur de cette initiative.

La formation a débouché sur une remise de dons dans un orphelinat de la ville de Yaoundé