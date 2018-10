Forte baisse des importations du Sénégal en août

Les importations de biens du Sénégal au terme du mois d’août 2018 ont connu une forte baisse de 146,4 milliards (environ 248,880 millions de dollars) par rapport à leur niveau du mois précédent, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).Ces importations se sont établies à 243 milliards FCFA contre 389,4 milliards FCFA en juillet 2018, soit un repli de 37,6%, en variation mensuelle (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar). Selon la DPEE, cette évolution est essentiellement imputable aux produits pétroliers (moins 57,6 milliards), en particulier le pétrole brut (moins 44,8 milliards).

De leur coté, les achats à l’extérieur de machines, appareils et moteurs, de véhicules, matériels de transport et de pièces détachées automobiles ainsi que de produits alimentaires ont respectivement fléchi de 24,6 milliards FCFA, 9 milliards FCFA et 2,3 milliards FCFA, en rythme mensuel.

En glissement annuel, les importations de biens ont également diminué de 89,3 milliards FCFA en valeur absolue et 26,9% en valeur relative, durant le mois d’août 2018, pour se situer à 243 milliards FCFA.

La DPEE explique cette contraction par le retrait des achats à l’extérieur de machines, appareils et moteurs (moins 30,7 milliards), de produits alimentaires (moins 22,1 milliards), de produits pétroliers (moins 21,7 milliards) et de véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles (moins 4,1 milliards).