Forte mobilisation des Nigériens pour dire non à la loi de finances 2018

Des dizaines de milliers de NigĂ©riens, toutes catĂ©gories socio- professionnelles confondues, ont battu le pavĂ© ce dimanche, Ă l’appel du Cadre de concertation des organisations de la sociĂ©tĂ© civile, pour marquer leur rejet de la Loi de finances 2018 et son contenu de mesures antisociales.Cette marche autorisĂ©e par l’autoritĂ© administrative après trois refus s’est dĂ©roulĂ© Ă la Place de la concertation, sis Ă l’AssemblĂ©e nationale.

Ce qui a permis Ă ses organisateurs, au cours du meeting qui l’a sanctionnĂ© d’exprimer leur rejet de cette loi adoptĂ©e par les dĂ©putĂ©s, comportant toute une batterie de mesures Ă caractères fiscal et administratif, susceptibles, selon ces derniers, « d’affecter sĂ©rieusement la situation, dĂ©jĂ très difficile, des mĂ©nages nigĂ©riens ».

Pour les organisations de la sociĂ©tĂ© civile, membres du cadre de concertation, cette loi est d’autant plus inacceptable que le gouvernement envisage Ă travers elle, « d’accentuer la pression fiscale sur les couches dĂ©favorisĂ©es de la population, tout en accordant des cadeaux fiscaux inacceptables Ă certaines catĂ©gories de contribuables, notamment les compagnies de tĂ©lĂ©phonie et les marketteurs et promoteurs indĂ©pendants du secteur des hydrocarbures ».

Parmi ces mesures, rappelle Noufou Arzika, co coordonnateur du cadre, figure la crĂ©ation d’une taxe d’habitation dont devront dĂ©sormais s’acquitter toutes les personnes disposant d’un compteur reliĂ© au rĂ©seau d’Ă©lectricitĂ© ou d’un système autonome d’Ă©nergie Ă©lectrique, « qu’elles soient propriĂ©taires des maisons, simples locataires ou de personnes y habitant Ă titre gratuit ».

Il est prĂ©vu aussi le rehaussement du taux de l’ImpĂ´t SynthĂ©tique de 2 Ă 5% pour les activitĂ©s commerciales et de 3 Ă 7% pour les prestations de service, assorti de la fixation de minima de 60 000F pour le commerce et 80 000F pour les prestations de service.

La nouvelle Loi des Finances prĂ©voit Ă©galement l’extension de l’assiette de la Taxe sur la Valeur AjoutĂ©e (TVA) qui sera appliquĂ©e dĂ©sormais au transport routier des marchandises et des voyageurs, aux affaires faites par les commerçants qui se livrent Ă la commercialisation des produits agricoles.

Ă€ travers ces mesures, le collectif voit tout simplement la volontĂ© du gouvernement de compenser le manque Ă gagner liĂ© Ă la suppression de 29 milliards Fcfa de taxe sur la terminaison du trafic international entrant (TATTIE) et sur la rĂ©vision des taux de mobilitĂ©s du calcul de l’impĂ´t sur le minimum forfaitaire.

Autant de « cadeaux fiscaux, destinĂ©s Ă des amis », que l’on veut faire payer aux contribuables les modestes, s’insurge Noufou Arzika.

Après avoir Ă©numĂ©rĂ©, dans le mĂ©morandum rendu public Ă cet effet, tous les secteurs qui seront affectĂ©s par cette Loi de finances 2018, essentiellement les secteurs sociaux de base, Noufou Arzika a expliquĂ© qu’il Ă©tait nĂ©anmoins possible de faire des Ă©conomies, de l’ordre de 55 milliards de Fcfa.

Notamment, en rĂ©duisant les budgets affectĂ©s Ă certains ministères et institutions comme la PrĂ©sidence de la rĂ©publique et l’AssemblĂ©e nationale ou encore en se penchant sur certaines dĂ©penses de « prestiges » ou « superflues » visant la construction de certains Ă©difices comme le nouveau Palais prĂ©sidentiel, et divers bâtiments administratifs.

Les associations membres du cadre de concertation projettent d’organiser une marche suivie de meeting chaque deux semaine, sur toute l’Ă©tendue du territoire national et ce, jusqu’Ă satisfaction totale de leurs revendications.