Forum à Brazzaville sur la diversification de l’économie de l’Afrique centrale

Un forum sous-régional pour la promotion de la diversification de l’économie s’ouvre le 12 février à Brazzaville sous l’égide la Banque africaine de développement (Bad), a appris APA ce jeudi auprès de l’institution financière.Selon la représentation de la Bad au Congo, ce forum dont le thème est : « Dégager le potentiel des économies rurales grâce à l’investissement dans le développement des compétences et l’employabilité dans le secteur de l’agriculture », sera un espace d’échange, de partage et de capitalisation d’expériences.

Il sera également un cadre de réflexion sur des orientations nouvelles pour une politique améliorée des questions relatives à l’emploi décent en milieu rural pour les jeunes.

A en croire la Bad, l’objectif de cette rencontre est d’améliorer la situation des jeunes des zones rurales de la sous-région très souvent exposés au chômage, au sous-emploi et au faible niveau de compétences, utiles pour l’amélioration de la productivité dans l’agriculture et l’économie rurale.

Prévu sur trois jours, le Forum de Brazzaville sera ainsi l’occasion pour approfondir les discussions sur les initiatives en cours au niveau national, sous-régional et mondial en matière d’employabilité des jeunes. Il s’agit, selon la Bad, de définir les axes stratégiques et mécanismes novateurs efficients et intégrateurs permettant la formulation d’initiatives efficaces pour la promotion du travail décent pour les jeunes dans l’économie rurale.