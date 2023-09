Forum Turquie-Afrique : le Cameroun invite les Hommes d’affaires à Istanbul.

Le ministère du Commerce a publié ce 18 septembre 2023, un communiqué annonçant cette rencontre d’affaires qui se tiendra les 12 et 13 octocbre 2023 Istanbul.

Luc Magloire Mbarga Atangana a, à travers un communiqué daté du 14 septembre 2023 porté à « la connaissance de la communauté nationale des affaires que la 4ème édition du Forum économique et d’affaires Turquie-Afrique, organisée par le ministre Turc du commerce…se tiendra les 12 et 13 octobre 2023 à Istanbul, en Turquie« .

La rencontre d’affaires est, selon le ministre du Commerce camerounais placé sous le thème : « Défis et opportunités : construire des partenariats économiques Turquie-Afrique encore plus forts« . C’est dans cet esprit que le Cameroun invite les opérateurs économiques à aller sur le site de ‘évenement ou au ministère du Commerce prendre plus amples informations concernant ce rendez-vous d’affaires.

Cette rencontre de coopération économique a but pour de mettre un accent particulier sur les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, de l’agroamilementaire, du tourisme, des infrastructures et de la santé. La construction du partenariat Turquie-Afrique est visible grâce à l’augmentation solides des chiffres commerciaux, le grands nombreux de projets communs. Concrètement, le commerce bilatéral entre les deux pôles a atteint 40.7 milliards de dollars en 2022, contre 5.4 milliards de dollars en 2003.

Pour sa part, la valeur contractuelle des projets de construction entrepris par les turcs à travers le cintinent s’est élevée à 85 milliards de dollars. La valeur marchande des investissements turcs en Afrique s’élève aujourd’hui à 6 milliards de dollars et la compagnie nationale Turkish Airlines dessert actuellement pas moins de 62 destinations en Afrique.