15 milliards f cfa à distribuer aux actionnaires des Brasseries du Cameroun

Les actionnaires de la Société anonyme des brasseries du Cameroun (SABC) se partageront des dividendes de 15 milliards de FCFA au titre de l’exercice 2018, selon une note de la filiale du groupe français Castel dont APA a obtenu une copie dimanche.Il s’agit là de la quintessence de la décision de l’Assemblée générale des actionnaires le 15 mai 2019 au siège de l’entreprise à Douala qui vient donner du baume au cœur aux actionnaires.

Pourtant, «avec la crise anglophone et les problèmes dans l’Extrême-Nord du pays, nous avons des perturbations sur presque 35 % de notre marché », précise la direction générale de la SABC.

Malgré ce contexte difficile, notamment dans les régions Nord-ouest et du Sud-ouest, « dans notre engagement à rester fort face à ces défis, nous avons opté de ne pas licencier le personnel, mais de les redéployer. Nous sommes heureux que ces difficiles arbitrages aient porté le résultat que nous avons aujourd’hui », a déclaré Emmanuel De Tailly, le directeur général du groupe SABC.

L’année 2018 a été également marquée par la hausse du chiffre d’affaires de 7,6 % pour s’équilibrer à 335 milliards de FCFA pour un bénéfice net de 25,6 milliards FCFA, soit une hausse de 17 % par rapport à 2017.

En dehors de la crise sociale dans l’Extrême-nord à cause des attaques de la secte terroriste Boko Haram et la situation sociopolitique tendue dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, le Groupe SABC a déploré « la pression fiscale » qui est « passée de moins de 40 % il y a quatre ans à environ 58,7 % à la fin 2018 ».