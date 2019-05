24e journée Ligue 1 sénégalaise : les deux derniers toujours dans l’oeil du cyclone

La vingt-quatrième journée du championnat d’élite sénégalais de football, disputée ce week-end, n’a pas arrangé la situation pour les deux dernières équipes du classement, Sonacos et Linguère, qui ont connu respectivement une défaite et un match nul à quatre journées de la fin de la saison.La Sonacos (14 points), lanterne rouge, a été battue à domicile (0-1) par le Stade de Mbour et est désormais à neuf longueurs de la Linguère, également en position de relégable.

L’équipe saint-louisienne, présidée par l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale Amara Traoré, actuellement en froid avec les supporters du club, a été tenue en échec (1-1) chez elle par l’US Gorée.

Niary Tally (12e, 28 points) a réalisé un meilleur résultat en allant s’imposer (0-2) devant le troisième, Teungueth FC.

Très mal en point pourtant en début de saison, l’équipe coachée par l’ancien international Pape Thiaw a repris du poil de la bête et semble être bien lancée dans l’opération maintien, avec ses cinq points d’avance sur le premier relégable.

La saison 2018-2019 de la Ligue 1 sénégalaise connait déjà son vainqueur, en l’occurrence Génération Foot, auteur d’un match nul (0-0) avec son dauphin, le Jaraaf, champion sortant.

Voici les résultats enregistrés au cours de la 24e journée :

Samedi : Dakar Sacré Cœur-AS Pikine : 0-0, Teungueth FC-Niary Tally : 0-2, Jaraaf-Génération Foot : 0-0.

Dimanche : AS Douanes-Casa Sports : 1-0, Sonacos-Stade de Mbour : 0-1, Linguère-US Gorée : 1-1, Mbour PC-Ndiambour : 0-0.

Le classement :

1ère Génération Foot 48 points (+23), 2ème Jaraaf 38 points (+10), 3ème Teungueth FC 35 points (+3), 4ème Dakar Sacré-Cœur 34 points (+4), 5ème AS Douane 34 points, 6ème AS Pikine 32 points (+3), 7ème Ndiambour 31 points (+3), 8ème Casa Sports 30 points (+3), 9ème Mbour PC 30 points (-2), 10ème Stade de Mbour 30 points (-3), 11ème US Gorée 28 points, 12ème NGB 28 points (-6), 13ème Linguère 23 points (-11), 14ème Sonacos 14 points (-27).