25ème journée Ligue 1 sénégalaise : la Linguère reléguée en Ligue 2

La Linguère de Saint-Louis (nord), qui a courbé l’échine devant le Stade de Mbour sur le score de deux buts à zéro, est officiellement reléguée en Ligue 2 au terme de la 25ème et avant-dernière journée du championnat d’élite disputée dimanche soir.Le Stade de Mbour a dominé la Linguère (2-0). Les Stadistes doivent leur salut à Raymond Diémé Ndour, auteur d’un doublé (71ème mn et 80ème mn).

Génération Foot a étrillé Teungueth FC sur le score de quatre buts à zéro. Jean-Louis Barthélémy Diouf (21ème et 62ème mn), Bun Sanneh (39ème mn) et Pape Insa Badji (44ème mn) ont marqué les pions des Grenats.

L’AS Pikine a été tenu en échec par l’Union Sportive de Gorée (2-2). Les Insulaires ont même mené au score après les buts de Gora Diop (19ème mn) et Mor Talla Nguer (34ème mn). Les Pikinois sont parvenus à réduire l’écart grâce à Landing Sagna (39ème mn), avant d’effacer l’ardoise dans les arrêts de jeu par l’intermédiaire d’Ablaye Diène.

Le Jaraaf est allé battre le Ndiambour (0-2). Un doublé d’Assane Mbodj (67ème et 92ème mn) a donné la victoire au club de la Médina qui consolide sa deuxième place au classement.

Dakar Sacré-Cœur et Mbour PC se sont quitté dos à dos (1-1). En plantant une banderille à la 53ème mn, Pape Ousmane Sakho croyait offrir la victoire aux Pélicans. Mais Alioune Badara Diop a fait s’écrouler comme un château de carte tous ses espoirs en arrachant l’égalisation en toute fin de partie (87ème mn).

NGB a vaincu l’AS Douane sur le score de trois buts à un. Les réalisations d’Adama Guèye (10ème) et de Mouhamed Fofana (20ème mn) ont rapidement mis les Galactiques sur le bon chemin. Pendant un court instant, Ibrahima Coly a entretenu l’espoir pour les Gabelous en marquant à la 37ème minute. Le pion d’Alioune Mbaye (48ème mn) pour NGB a finalement mis fin au suspense.

L’opposition entre le Casa Sports et la Sonacos a accouché d’un nul blanc (0-0).

Les Résultats de la 25ème journée :

Dimanche 12 mai : Génération Foot / Teungueth FC 4-0, AS Pikine / US Gorée 2-2, Ndiambour / Jaraaf 0-2, Dakar Sacré-Cœur / Mbour PC 1-1, Casa Sports / Sonacos 0-0, Stade de Mbour / Linguère 2-0, NGB / AS Douane 3-1.

Le Classement de la 25ème journée :

1ère Génération Foot 51 points (+27), 2ème Jaraaf 41 points (+12), 3ème Dakar Sacré-Cœur 35 points (+4), 4ème Teungueth FC 35 points (-1), 5ème AS Douane 34 points (-2), 6ème AS Pikine 33 points (+3), 7ème Stade de Mbour 33 points (-1), 8ème Casa Sports 31 points (+3), 9ème Ndiambour 31 points (+1), 10ème Mbour PC 31 points (-2), 11ème NGB 31 points (-4), 12ème US Gorée 29 points, 13ème Linguère 23 points (-13), 14ème Sonacos 15 points (-27).