440 musulmans congolais attendus au prochain pèlerinage à la Mecque

Quelque 440 musulmans congolais vont participer au pèlerinage à la Mecque prévu du 28 juillet au 23 août 2019, a annoncé, mercredi à Brazzaville, le Conseil islamique du Congo lors de la mise en place du Comité national chargé des préparatifs de cet évènement.«Ce Comité national qui vient d’être mis en place aura pour tâche de préparer la participation des 440 musulmans congolais au pèlerinage de juillet et août 2019 à la Mecque et aura également la lourde charge de sensibiliser les musulmans du Congo afin que leur voyage se passe dans de bonnes conditions et qu’ils reviennent au pays en toute sécurité », a notamment affirmé El Hadj Djibril Bopaka, le Conseil islamique du Congo.

Au Congo, la population musulmane est estimée à 2% de la population sur un total de 4,6 millions d’habitants, essentiellement catholiques.