7ème Forum du Printemps à Rabat: Un programme culturel et sportif riche et éclectique

Le 7ème Forum du printemps à Rabat met cette année encore tout son dynamisme afin de proposer un programme riche et varié par de nouvelles animations permettant aux élèves des établissements scolaires de développer leurs compétences, de révéler leurs talents et de libérer leurs énergies.Placée sous le slogan « la vie scolaire, un levier du développement humain », cette manifestation, prévue le 28 avril 2019 au Lycée les Orangers à Rabat, est organisée annuellement par l’Association des anciens élèves du Lycée les Orangers en partenariat avec la Direction provinciale du ministère de l’Education Nationale, l’Association des Parents d’élèves et l’Administration du Lycée.

La 7ème édition propose des compétitions et tournois sportifs (Football, volleyball, basketball, les échecs…), des activités culturelles, artistiques et ludiques ainsi que des ateliers pédagogiques, annoncent les organisateurs.

Selon les organisateurs, ce Forum est un espace convivial à la fois éducatif et ludique au profit des élèves dans lequel ils peuvent jouer, apprendre et faire valoir leurs talents. Il constitue également une tribune d’innovation et de créativité pour les jeunes dans le cadre de la consécration de la culture de citoyenneté, de solidarité et de la promotion de la condition de l’enfance et des jeunes.

Erigé en 1932, l’établissement scolaire les Orangers est l’un des lycées mythiques de Rabat aux côtés des lycées Moulay Youssef et Hassan II. Il a constitué la principale pépinière de cadres et de techniciens pour beaucoup d’administrations publiques et d’entreprises dans le Maroc d’hier et encore aujourd’hui.

Créée en 2010, l’Association des anciens élèves du Lycée Les Orangers à Rabat, est une association à but non lucratif qui œuvre au rayonnement socio-culturel de l’établissement, l’instauration des relations d’amitié et de soutien entre les anciens élèves du lycée, la formation des élèves du lycée dans différents domaines, l’organisation de manifestations scientifiques, éducatives et artistiques outre l’établissement de partenariats avec des institutions nationales et internationales.