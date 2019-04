Affaire Mrc/Minat: Paul Atanga Nji attendu au Tribunal mercredi

Le procès opposant le Mouvement pour la renaissance du Cameroun au ministre de l’Administration territoriale s’est ouvert mardi en l’absence du concerné.

Le ministre camerounais de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, est attendu demain au Tribunal de grande instance du Mfoundi, dans le cadre du procès l’opposant au Mrc pour une interdiction de manifestation politique.

Paul Atanga Nji avait signé un communiqué au début du mois d’avril, à l’effet d’interdire une marche blanche que le Mrc projetait d’organiser le 06 avril. Laquelle, n’a pas eu lieu à cette date et avant d’être reportée au 13 avril. Elle sera finalement annulée. «Les instigateurs et les contrevenants, quels qu’ils soient, se heurteront à la rigueur de la loi», avait-il déclaré, taxant le Mrc d’être «dans une logique de provocation et de planification de l’insurrection au Cameroun».

Le Mrc avait réagi en saisissant les tribunaux de grande instance de Bafoussam et de Yaoundé dans une procédure de référé administratif-procès accéléré devant le juge administratif dans le cadre d’un conflit avec l’administration. La première audience y afférente a été reportée au 17 avril pour comparution du ministre Paul Atanga Nji. Celui-ci est également convoqué dans la Mifi.