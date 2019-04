Afrique centrale : la Cosumaf est le nouveau régulateur unique du marché financier

La convention d’unification a été signée le 31 mars à Douala entre les deux anciens régulateurs de la sous-région.

La Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique centrale (Cosumaf) est désormais la seule instance en matière de régulation du marché financier au sein de la sous-région Afrique centrale.

La Cosuma a absorbé, début mars, la Commission des marchés financiers du Cameroun (Cmf). Une procédure qui répond à une décision des présidents des six pays de l’Afrique centrale d’unifier le secteur des finances de la sous-région.

La signature de la convention du 31 mars 2019 intervient à la suite de celle de la fusion des dépositaires centraux, la Caisse autonome d’amortissement du Cameroun (Caa) et la Bourse des valeurs mobilières d’Afrique centrale (Bvmac) du Gabon. Fusion actée à Ndjamena au Tchad le 22 mars 2019.

« Nous travaillons depuis plus d’un an avec la Cosumaf pour la mise en œuvre de la décision des chefs d’Etats : unifier les deux marchés financiers d’Afrique centrale.

Au niveau des régulateurs, c’est chose faite », a déclaré le président de la Cmf, Jean Claude Ngbwa rapporté par un communiqué de presse de la Cosumaf du 1er avril.

Pour Nagoum Yamassoum, président de la Cosumaf, « les nouveaux défis sont nombreux. Le plus important d’entre eux est la dynamisation du marché, parce qu’en dehors du marché camerounais, les autres marchés étaient plutôt embryonnaires et atones ». « Nous allons nous attacher à faire de la pédagogie financière pour faire connaître le marché régional et ses opportunités ».