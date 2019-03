La 5ème édition du Forum économique et entrepreneurial des femmes africaines et de la diaspora (FEEFAD) aura lieu du 27 au 28 mars prochain. Le rendez-vous des femmes entrepreneurs s’articule autour du thème : « Entrepreneuriat féminin et économie sociale et solidaire : Accélérateurs du développement de l’Afrique ». Ce sera au palais des congrès de Yaoundé.