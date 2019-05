Agriculture : La Caravane de l’OCP fait escale au Rwanda

La Caravane agricole, lancée par la Fondation de l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), avec pour objectif de favoriser l’émergence d’une agriculture durable et résiliente en Afrique, met le cap sur le Rwanda.Cette Caravane permettra de renforcer les capacités techniques et scientifiques des petits fermiers et des agronomes du Rwanda Agriculture Board et du ministère de l’agriculture en matière de bonnes pratiques agricoles axées sur la fertilisation raisonnée des cultures, indique un communiqué de la Fondation OCP parvenu jeudi à APA.

Les travaux de la Caravane se poursuivront dans deux régions du pays, à savoir Rubavu et Nyabihu. L’objectif étant de compléter la carte de fertilité du sol pour une zone pilote du pays d’ici Décembre 2019. Pas moins de 50.000 hectares de sols seront cartographiés avec pas moins de 500 échantillons de sol composites à collecter et à analyser.

Les résultats de ces analyses permettront de créer un outil d’aide à la décision pour de meilleures recommandations d’engrais. Le lancement de la Caravane OCP constitue une occasion pour illustrer le partenariat entre le Rwanda Agriculture Board et la Fondation OCP.

Ce partenariat concerne le renforcement des capacités techniques des agronomes du Rwanda Agriculture Board dans les domaines de la fertilité des sols et de la fertilisation raisonnée des cultures, du contrôle de la qualité des engrais, ainsi que celui des Systèmes d’Information Géographiques (SIG) appliqués à la cartographie des sols.

Il porte également sur l’équipement de deux laboratoires d’analyse des sols en matériels requis en vue d’analyser les échantillons de sols qui seront prélevés dans le cadre du projet d’élaboration de la carte de fertilité des sols du Rwanda et de réaliser des tests de contrôle de la qualité des engrais.

Enfin, cette coopération vise également la mise en place d’une Caravane Agricole constituée de matériels roulants pour l’organisation des sessions de sensibilisation des petits fermiers sur les bonnes pratiques agricoles.

Pour rappel, l’agriculture est le principal secteur économique au Rwanda pesant pour 86% dans l’emploi de la population totale. Ce secteur contribute à hauteur de 47% au PIB du pays, et représente environ 80% des recettes provenant de l’exportation des matières premières comme le café, le thé, les peaux, le pyréthrum et l’horticulture.

Les principales cultures agricoles du Rwanda sont le café, le pyréthrum, le thé, le cinchona, les fleurs, les haricots, le manioc, les patates douces, le millet, les noix, le sorgho, la banane, les pommes de terre, le riz, le blé, les bananes, la canne à sucre et le simsim, entre autres.