Alassane Ouattara ravi de trouver Ali Bongo Ondimba en pleine forme

Le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara en visite de travail et d’amitié de quelques heures, mercredi à Libreville, s’est dit ravi d’avoir vu son homologue gabonais en pleine forme et l’a invité à venir dès qu’il le voudra en Côte d’Ivoire.« J’ai invité mon frère le président Ali Bongo que j’ai vu en pleine forme à venir en Côte d’Ivoire dès qu’il le souhaite », a déclaré Alassane Dramane Ouattara au terme d’un entretien avec Ali Bongo Ondimba au palais présidentiel.



Les deux chefs d’Etat ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre Libreville et Abidjan, mais également sur des sujets d’intérêt commun liés, entre autres, aux questions de paix, de sécurité et de développement des sous-régions Afrique centrale et Afrique de l’ouest.



Cette visite est la 2ème d’un chef d’Etat en l’espace d’une semaine après celle effectuée le 7 mai dernier par le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbe.



Ces derniers jours, le président gabonais que l’on dit encore convalescent suite à son accident vasculaire cérébral (AVC) a intensifié son rythme de travail. Il a reçu en audience certains ambassadeurs accrédités à Libreville lundi dernier.