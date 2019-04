André Onana dans la cour des grands

Auteur de plusieurs arrêts décisifs en Ligue des champions face au Bayern Munich, Real Madrid et Juventus Turin… le portier de l’Ajax Amsterdam est considéré comme le meilleur gardien de but Camerounais.

Mardi 16 avril 2019, comme lors du match aller face à la Juventus Turin, le gardien de l’Ajax Amsterdam André Onana n’a absolument pas démérité, à l’image d’une belle parade sur une volée lointaine de Dybala. Mais encore une fois, le Camerounais n’a rien pu faire sur une belle tête de Ronaldo. En demi-finale, une première pour l’Ajax Amsterdam depuis 1997, son club défiera Tottenham.

En quart de finale, l’Ajax Amsterdam a fait ce qu’aucune équipe n’a réussi à faire en trois ans: sortir le Real Madrid de la Champions League européenne. Ils l’ont fait avec manière. Impérial sur sa ligne depuis le début de compétition (l’Ajax est passé par le tour préliminaire), le dernier rempart camerounais est pour beaucoup dans le bon parcours du club néerlandais dans la plus prestigieuse des compétitions des clubs.

Dans une équipe de l’Ajax d’Amsterdam qui a pris l’habitude de dominer, le Camerounais impressionne chaque fois qu’il est face aux assauts averses. Le portier passé par le Centre de formation Fundesport, cher à Samuel Eto’o, n’en est pas à son coup d’essai puisqu’en 2017, il avait contribué à hisser l’Ajax d’Amsterdam en finale de l’Europa League. Cette année-là, c’est en toute logique qu’il avait été élu meilleur gardien des Pays-Bas. Le premier joueur étranger et le deuxième joueur du club d’Amsterdam (après Heinz Stuy en 1973) à remporter ce prix. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si cette saison, l’Ajax qui est leader en championnat, possède la meilleure défense.

Grosses écuries européennes

Interrogé par téléphone pour donner son avis sur André Onana, qui a eu 23 ans le 2 avril dernier, l’ancien gardien de but des Lions indomptables Joseph Antoine Antoine, s’est montré dithyrambique: « Pour moi, André Onana est déjà un excellent gardien, il doit continuer à travailler parce qu’on n’atteint jamais les sommets », a-t-il estimé, sans prendre de gants. « Il a tous les critères pour continuer à progresser. Athlétique, le jeu au pied, l’envergure, la détente, le jeu de jambes, la détermination, c’est un portier moderne. Aujourd’hui tous les Camerounais comprennent pourquoi, il avait refusé de venir à la CAN en 2017, parce qu’il fallait qu’il préserve sa place à l’Ajax, où la concurrence était très rude ».

Sur son nuage, André Onana sera certainement le titulaire de l’équipe du Cameroun lors de la Can 2019. Depuis l’intronisation du technicien néerlandais comme patron technique des Lions, il a fait du portier de l’Ajax le numéro 1. En Egypte, l’ancien pensionnaire de la Masia, le centre de formation du Fc Barcelone, espère rester sous les feux des projecteurs.

Il est bien loin le temps où son cousin Fabrice Ondoa, excellent à la Can 2017, lui faisait ombrage. En s’élevant au niveau de ses homologues, Manuel Neuer et Thibeau Courtois, considérés comme les plus grands gardiens du monde, André Onana a pris date et surtout envoyé un signal fort à tous ceux qui doutaient encore de lui. Maintenant, il ne lui reste qu’à confirmer son immense talent au niveau international, afin de continuer à attirer vers lui les grosses écuries européennes.