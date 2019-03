Une dizaine de jours avant le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions européenne, le gardien de but de l’AJAX d’Amsterdam et des Lions Indomptables du Cameroun, a prolongé d’un an ce 28 Mars 2019, son contrat avec le club batave.

André ONANA (23 ans et 8 sélections) est désormais lié avec les ajacides jusqu’au 30 Juin 2022.