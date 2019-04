Athlétisme/ Championnats d’Afrique : les cadets et juniors ivoiriens au labo au stade Houphouët-Boigny

65 Eléphanteaux des catégories cadettes et juniors préparent, activement, les championnats d’Afrique U18 et U20 d’athlétisme qui débutent, mardi, à Abidjan.En regroupement au stade Houphouët-Boigny depuis lundi, sous la houlette de Sié Poda, le directeur technique national (DTN), les athlètes cadets et juniors sélectionnés pour ces compétitions africaines, peaufinent leurs stratégies.

« L’esprit est bon. Les jeunes sont arrivés dans de bonnes dispositions », analyse le DTN qui se réjouit des performances remarquables de quelques athlètes lors des championnats nationaux U18 et U20. « Nous en avons intégrés dans la sélection nationale », ajoute-t-il.

Dans la catégorie U18, ce sont 15 filles et 20 garçons qui défendront les couleurs nationales sur quatorze épreuves quand, au niveau des U20, 10 filles et 20 garçons compétiront dans 16 épreuves.

Les 3è championnat d’Afrique U18 et 14è championnat U20 se dérouleront du 16 au 20 avril au stade Houphouët-Boigny à Abidjan.