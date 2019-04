Athlétisme U18-U20: le relais 4X100 m masculin et féminin décroche le bronze pour la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire a terminé, vendredi en nocturne, sur le podium du relais 4X100 masculin et féminin, portant sa moisson à trois médailles à une journée de la fin des championnats d’Afrique d’athlétisme des moins de 18 ans et 20 ans.Ce sont les filles des U20 qui ont enflammé d’abord le petit public du stade Houphouët-Boigny en enlevant la médaille de bronze au relais 4X100m avant que l’équipe masculine de la même catégorie ne vienne ajouter un plus de baume au cœur des sportifs ivoiriens en décrochant, également, le bronze dans la même épreuve.

Ce qui porte à trois le nombre de médailles glané par la Côte d’Ivoire (1 Argent, 2 Bronze) par le pays hôte depuis le début de ces championnats dominés par le Kenya, l’Afrique et le Nigéria. La compétition prend fin samedi après-midi.