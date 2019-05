Bâtisseurs de l’économie africaine : la Directrice de la banque du Trésor de Côte d’Ivoire primée

La Directrice de la Banque du Trésor, Akissi Antonie Koffi, épouse Noël a été primée, vendredi dernier , à Abidjan , au cours de la 10e édition de la cérémonie des bâtisseurs de l’économie africaine.Selon une note d’information du Trésor, transmise à APA jeudi, citant l’initiateur de la cérémonie, Russel Lohoré , cette « 10e édition des bâtisseurs de l’économie africaine a eu pour particularité d’encourager davantage les efforts des femmes ».

« En offrant une place importante aux femmes dans le cadre de cet événement, nous entendons inciter les dirigeants africains à mettre en œuvre des initiatives de haute portée permettant une inclusion durable de la gent féminine dans l’écosystème économique » a expliqué M. Lohoré.

Pour lui, « la Directrice de la Banque des Dépôts du Trésor Public de Côte d’Ivoire est un bel exemple de la femme qui excelle dans le top management ».

« A la tête de la Banque depuis 2016, elle pilote la centralisation et la gestion des fonds des administrations publiques et des personnes morales de droit public ainsi que des dépôts des personnes physiques et des personnes morales de droit privé », a argumenté Russel Lohoré saluant le professionnalisme de Mme Noel.

La lauréate a, pour sa part, dédié son prix à toutes les femmes africaines « tout en les appelant à exceller dans tous leurs domaines d’activités où elles exercent pour une Afrique encore plus prospère».

« Elle a aussi exprimé sa reconnaissance au premier responsable du Trésor Public, Jacques Konan Assahoré pour la confiance placée en elle ainsi que son encadrement et ses orientations qui lui ont permis de se hisser à ce niveau », conclut le texte.

Initiée en 2006, cette manifestation dénommée « les Bâtisseurs de l’économie africaine », a pour objectif de distinguer et promouvoir les entrepreneurs, les hommes d’affaires, les chefs d’entreprise, les entreprises et institutions économiques et financières africaines les plus méritants, les meilleurs talents de la diaspora africaine ainsi que des investisseurs internationaux d’envergure.

« Entreprendre pour l’intégration économique » était le thème de cette édition.