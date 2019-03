Brazzaville accueille en juillet une conférence internationale sur le Vih/Sida

Une conférence internationale sur le Vih/Sida se tiendra du 8 au 9 juillet 2019 à Brazzaville, a appris APA auprès de ses organisateurs.Cette rencontre, selon le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang en visite au Congo, réunira les présidents des parlements d’Afrique, les ministres de la Santé et des Finances, les partenaires impliqués dans le financement de la santé et la lutte contre le Vih/sida et les experts de l’Onu-Sida en vue de chercher les financements pour faire face à cette pandémie.

« Les participants vont pendant deux jours réfléchir sur les nouvelles stratégies de financement de la santé en Afrique à l’horizon 2020, mais aussi sur la sempiternelle question du Vih/Sida qui continue de tuer des millions d’Africains », a expliqué vendredi soir à la presse, le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang.

A son avis, « le plus souvent, la santé des Africains est financé de l’extérieur, mais à travers cette conférence, nous voulons trouver de sources de financements internes, innovantes et pérennes pour que les Africains puissent se soigner » eux-mêmes.