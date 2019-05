Cameroun : 812 000 touristes accueillis en 2018 (rapport)

Le Cameroun a enregistré 812 000 touristes internationaux en 2018 d’après le dernier rapport du « Cameroon Destination» confectionné par le ministère du Tourisme et des loisirs et dont APA a obtenu copie samedi.Selon le rapport, en plus d’avoir accueilli 812 000 visiteurs internationaux soit 14,5 % de visiteurs, l’on a dénombré 4,87 millions visiteurs internes pour un taux de 85, 5%, le total de visiteurs s’établissant à 5,68 millions de personnes.

Pour le ministre du Tourisme et des loisirs, Maïgari Bello Bouba, cité par le document ces chiffres traduisent le dynamisme de l’industrie touristique dans un contexte marqué par des crises sécuritaires et humanitaires.

Ce résultat « encourageant » s’explique notamment par la diversification de l’offre touristique camerounaise, a ajouté le ministre selon qui « nous comptons beaucoup plus sur tous les éléments de la grande diversité géographique et culturelle de notre pays pour exploiter les potentiels disponibles dans les domaines de notre tourisme ».

Le rapport qui fait état d’importants investissements consentis par les pouvoirs publics et les opérateurs économiques pour renforcer le parc hôtelier souligne que ces sept dernières années, la capacité d’hébergement du pays est passée de 930 hôtels à 1 721 hôtels et de 1506 lits à 2 585 lits entre 2012 et 2018.

Pendant la période considérée, plus de 837 sites touristiques ont été identifiés. Ainsi, Douala avec 43% des sites du pays et Yaoundé 29% des sites représentent les destinations les plus prisées.

Par ailleurs, 1,2 milliard de FCFA ont été transférés aux communes en 2018 pour valoriser 18 sites touristiques.

Selon les projections, le Cameroun prévoit accueillir au moins six millions de touristes internes et un million de touristes internationaux par an à l’horizon 2020.