Cameroun: Adolphe Lélé appelle les anglophones à plus de retenue sur les réseaux sociaux

Le gouverneur Adolphe Lélé Lafrique appelle les ressortissants du Nord-Ouest à faire preuve de retenue dans la diffusion de contenus liés à la crise anglophone.

Adolphe Lélé appelle les ressortissants du Nord-Ouest à faire preuve de « retenue en ce qui concerne le contenu des informations diffusées sur les réseaux sociaux ». Ceci, afin de « donner une chance à la paix, à la sécurité et à la stabilité que nous préconisons tous», a-t-il écrit dans un communiqué publié le 11 avril à la suite d’accusations d’Ong contre le Bataillon d’intervention rapide (Bir).

Human Rights Watch a accusé cette unité de l’armée camerounaise d’avoir tuée des civils et incendiée des domiciles dans la localité de Meluf, dans le Bui, le 4 avril dernier. Des allégations que l’armée réfute. Des images de cette attaque ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. C’est dire que depuis le début de la crise anglophone en octobre 2016, plusieurs vidéos de ce type ont déjà été partagées en boucle sur les médias sociaux.

Le gouvernement pour sa part, multiplie des sorties pour démentir les informations véhiculées ci et là. Il a même souvent dû annoncer publiquement l’arrestation de soldats impliqués dans des bavures sur le terrain.

Au sujet de l’intervention du Bir à Meluf, Adolphe Lélé Lafrique indique qu’elle fait suite au refus des combattants sécessionnistes de déposer leurs armes, conformément au plan de désarmement initié par le Président Paul Biya. « Les forces de sécurité et de défense se sont résolues à intensifier leurs opérations militaires et de sécurité ciblées sur des camps sécessionnistes bien identifiés et localisés. Ça vaut la peine de mentionner que ces opérations sont réalisées avec précision et professionnalisme», souligne Adolphe Lélé Lafrique.

Le gouverneur appelle par la présente au soutien total et sans faille des populations.