Cameroun : début des opérations de remboursement des souscripteurs de la Mida

Le gouvernement a lancé mercredi les opérations de remboursement des capitaux engagés par des milliers de Camerounais à la Mida.

Les souscripteurs à la Mission d’intégration et de développement (Mida) passent à la caisse depuis mercredi, 08 mai pour entrer en possession de leur droit. Seuls les associations de souscripteurs dont les noms comment par les lettres A et B sont concernées par les opérations de remboursement en cours au stade militaire de Yaoundé.

Il est remis auxdites associations – composé d’un souscripteur principal et des personnes qu’il a attiré à la Mission – un pourcentage de 31% du montant global investi à la Mida. Soit 12 500 de frais d’inscription suivant le nombre de personnes captivées. Calcul fait, les payeurs prélèvent 31% du montant trouvé qui sera remis à l’association. Ce qui ne semble pas apporter une pleine satisfaction.

« Je ne sais pas ce que je peux dire. Mon association compte 50 souscripteurs, ce qui fait 650 000 Francs CFA. Là on vient de me remettre 193 750 Francs CFA. J’aurais préféré qu’on me remette tout l’argent mais on nous dit que le directeur de la Mida viendra rembourser le reste lui-même », explique Augustin B.

La valeur officielle des remboursements n’est pas seule cause de la déception exprimée par certains souscripteurs. Certains déplorent des erreurs sur leur dossier. « J’avais inscrit 30 personnes, ils n’en ont mentionné que 24. Cela fait qu’on va remettre 81 375 Francs CFA au lieu de 116 250 Francs CFA que j’attendais », déplore Natasha M.

Comme elle, Simon B. attends le moment adéquat pour porter ses revendications. « Le nom de mon association commence par B donc j’aurais dû être aligné avec les autres pour prendre mon argent. Le nom ne figure pas sur les listes, on l’a sauté. Ils ont donc demandé que j’attendes ici », indique-t-il.

Près de 11 000 souscripteurs devraient recouvrer partiellement leur argent au terme de l’opération financée à hauteur de 4,8 milliards de Francs CFA dont 3,8 milliards provenant des caisses de la Mida.