Cameroun-élections de 2019: le Mrc dénonce des manœuvres du gouvernement pour exclure l’opposition

Dans une déclaration rendue publique le 26 mars, Maurice Kamto et des alliés du Mouvement pour la renaissance du Cameroun décrient des projets de lois déposés à l’Assemblée nationale par le gouvernement qui visent à mettre de côté l’opposition lors des prochaines échéances électorales.

Maurice Kamto, président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), Christian Penda Ekoka du mouvement Agir, Albert Dzongang (La dynamique) et Paul Eric Kingue, ont fait une déclaration, hier, 26 mars pour dénoncer «un processus exclusif et lâche visant à éliminer les concurrents politiques du Rdpc, les plus sérieux parmi lesquels le Mrc, et ses alliés dont les états-majors se trouvent détenus illégalement».

Le processus décrié ici n’est autre que le dépôt des projets de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 19 avril 2012 portant code électoral et ceux fixant le nombre, la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux.

Des textes qui présagent, selon les signataires de la déclaration de la tenue des élections régionales avant les législatives et les municipales.

«Elire les conseillers régionaux par un corps électoral sans aucune légitimité» est «inacceptable» selon le Mrc surtout que le mandat des députés et idylles a été prorogé de 12 mois en 2018 pour cause du «calendrier électoral surchargé qui avait fait donner la priorité à l’organisation du scrutin présidentiel du 07 octobre 2018. Par conséquent, on s’attendait logiquement à ce que l’année 2019 soit consacrée à l’organisation de ces deux élections avant toute autre».

Pour le Mrc, cette «élection forcée» pourrait exacerber la crise qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis novembre 2016. Surtout que l’organisation d’un dialogue inclusif en vue de la résolution de ce conflit n’a toujours pas été organisée. Les signataires de la déclaration appellent à un dialogue en vue d’une réforme du système électoral.

Maurice Kamto, Christian Penda Ekoka et Albert Dzongang ont été interpellés le 28 janvier, à la suite d’une marche «blanche» organisée le 26 janvier en protestation du « hold-up » électoral à l’issue du scrutin présidentiel.