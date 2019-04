Cameroun: Le Coq sportif, nouvel équipementier des Lions indomptables

Le contrat liant la marque française d’équipement sportif et la Fédération camerounaise de football sera paraphé dans les prochains jours.

C’est par un teassing publié ce mercredi 17 avril 2019 sur le compte Facebook de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) que l’on a appris la nouvelle. Le titre : «connaissez-vous la fable du lion et du coq?», barre aujourd’hui le compte twitter de la Fecafoot. Si aucune information complémentaire ne vient pour l’instant officialiser cette nouvelle, l’on se contente du côté de la Fecafoot d’indiquer qu’un communiqué officiel, suivi d’une conférence de presse sera organisée à cet effet.

Alors que la Coupe d’Afrique des nations 2019, chez les séniors messieurs et le Mondial féminin, sont programmés pour le mois de juin prochain, le Cameroun a semble-t-il trouvé son nouvel équipementier. Puisque Le Coq Sportif donne rendez-vous rapidement aux supporters des Lions indomptables. Faut-il le rappeler, cet équipementier français dont Yannick Noah fut pendant longtemps l’un des grandes égéries de la marque, a habillé les Lions indomptables entre 1982 et 1987. Le moment le plus fort de cette collaboration est le trophée remporté à la Can en Côte d’Ivoire en 1984.

Depuis la non-prolongation du contrat qui liait la firme Puma à la Fécafoot, en décembre dernier, les sélections nationales du Cameroun, toutes catégories confondues, continuaient gratuitement à faire la publicité pour la marque allemande. Il était devenu incongru de voir, comme c’est le cas en ce moment, à la Can cadette en Tanzanie de voir les U17 du Cameroun jouer en Puma.

Présent en France aux côtés de l’AS Saint-Etienne, en Italie avec la Fiorentina, le Coq sportif fondé en 1882 est donc de retour aux côtés d’une sélection nationale. Si les supporters des Lions indomptables s’attendaient à voir leur équipe arborer les tuniques Nike ou Adidas, c’est une toute autre marque qui va dévoiler d’ici quelques jours les nouvelles tenues du Cameroun.