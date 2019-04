Cameroun : le gouvernement rejette les accusations de HRW

Le ministre de la Communication fustige la tendance des Ong internationales à discréditer les pouvoirs publics du Cameroun.

Dans un point de presse qu’il a accordé le 02 avril, René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, dénonce le dernier rapport de Human Rights Whatch (HRW) sur la crise anglophone.

« De toute évidence, dans la présentation qu’elle fait de la situation sur le terrain, l’ONG Human Rights Watch trahit comme un parti pris en faveur des bandes armées, en relativisant, voire en minorant la responsabilité́ de ces groupes dans les atrocités perpétrées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest », constate d’emblée le porte-parole du gouvernement du Cameroun.

René Emmanuel Sadi ajoute que « le gouvernement estime, en effet, qu’il est absolument inconséquent voire malsain, de vouloir mettre sur un pied d’égalité́ ou loger à la même enseigne, d’un côté, ceux qui, incarnant la puissance publique, font un usage légitime, réfléchi et mesuré de la force, et de l’autre, des hors-la-loi, qui usent illégalement de la force à des fins destructrices, malveillantes et nuisibles ».

Le ministre de la Communication du Cameroun rappelle que « les Forces républicaines, engagées dans un combat pour la préservation de l’intégrité territoriale de l’Etat et la protection des personnes et des biens, dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et ce, conformément à leurs obligations régaliennes, dans le strict respect des conventions internationales en matière des droits de l’Homme, et parfaitement conscientes de leur responsabilité ».

Le gouvernement estime qu’au lieu d’accabler l’armée, les Ong de défense des droits de l’Homme devraient condamner sans « sans réserve, ces hors-la-loi et leurs actes odieux, en même temps qu’ils commandent, pour le moins, de louer l’action des pouvoirs publics ». Il souligne pour le fait que « la situation sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n’est nullement en cours de dégradation, mais, bien au contraire, en phase de reprise en main progressive par les Forces nationales de Défense et de Sécurité ».

Cette communication du gouvernement est une enième en la matière. Depuis le déclenchement de la guerre contre Boko Haram dans l’Extrême-Nord et le conflit armés dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les soldats sont régulièrement accusés d’exactions contre les civils. Et à chaque accusation, le gouvernement monte au créneau avec pour rejeter et dénoncer.