«Le gouvernement s’élève radicalement» contre la résolution des eurodéputés

Le ministre de la Communication du Cameroun a rejeté les accusations du Parlement européen qui accablent les autorités du pays.

«Le gouvernement camerounais s’élève radicalement contre cette résolution du Parlement européen, et exprime son indignation face à un acte empreint de partialité, qui s’apparente à une kyrielle de contre-vérités, d’affirmations gratuites, de récriminations infondées, et d’injonctions assorties de chantage, dirigés contre les autorités camerounaises et nos Forces de défense et de sécurité».

La réaction du gouvernement du Cameroun se veut à la mesure des accusations portées par le Parlement européen le 17 avril dernier. Les eurodéputés se sont en effet inquiétés de la détérioration du climat sociopolitique au Cameroun et des exactions des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la crise anglophone. Ils demandent la libération de l’opposant Maurice Kamto et de ses partisans, ou encore enjoignent la Commission européenne (l’exécutif des 27) de réévaluer la coopération avec le Cameroun.

Pour le gouvernement camerounais, «il est spécieux voire inexact, d’affirmer que des tensions existent entre francophones et anglophones, que les régions anglophones subissent des discriminations, ou qu’il existe une option, sinon une politique délibérée visant à consacrer le primat de la composante francophone ou d’un ordre culturel et juridique francophones», a rejeté René Emmanuel Sadi dans un point de presse le 22 avril à Yaoundé.

Après avoir rappelé toutes les mesures prises par le gouvernement pour apaiser les tensions nées de la crise anglophone, le ministre de la Communication a une fois de plus rejeté les accusations de violations de droits de l’Homme portées sur les militaires et les policiers. «Comme nous l’avons indiqué en d’autres circonstances, toutes ces affirmations ne correspondent nullement à la réalité et à la véracité des faits sur le terrain», a-t-il justifié.