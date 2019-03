Cameroun : le ministre de la Communication répond à Dupond-Moretti

Dans un entretien accordé à RFI, René Emmanuel Sadi refuse un rôle de médiateur à l’avocat de Maurice Kamto.

« Nous demandons à monsieur Moretti, qui n’est pas venu au Cameroun comme médiateur, et qui au demeurant se défend d’être un donneur de leçons ou un incendiaire, de s’en tenir strictement à la mission qui est la sienne, c’est-à-dire assurer la défense de ses clients devant la justice camerounaise et non pas se faire l’écho d’arguments ineptes ou de revendications surréalistes à propos d’une prétendue victoire donnée à monsieur Kamto ». Cette cinglante mise au point est du ministre de la Communication du Cameroun, René Emmanuel Sadi.

Il s’exprimait ce 19 mars sur les antennes de Radio France internationale (Rfi). René Emmanuel Sadi commentait ainsi les propos de Éric Dupond-Moretti, avocat français qui s’est constitué conseil de Maurice Kamto, le président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), emprisonné avec ses partisans depuis le 28 janvier 2019.

Lors d’une conférence de presse tenue à Yaoundé le 16 mars à Yaoundé, l’avocat Dupond-Moretti a rapporté des propos de Maurice Kamto. Le principal opposant à Paul Biya disait être prêt à rencontrer le chef de l’Etat.

Réponse du porte-parole du gouvernement : « Le président Biya ne peut pas être considéré comme étant à mettre sur un même pied d’égalité que monsieur Kamto. Monsieur Kamto est un citoyen comme tout le monde. Je crois qu’il doit aujourd’hui cesser de se considérer comme un alter ego ». Avant, René Emmanuel Sadi a déploré la « condescendance » des propos de Dupond-Moretti. Ce dernier jugeait « arbitraires » ou « ubuesques » les chefs d’accusation contre Maurice Kamto. Mais pour le ministre de la Communication du Cameroun, le principal opposant au président Paul Biya est en détention pour des infractions de droit commun, et non pour ses activités politiques.