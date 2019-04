Cameroun: le Minsanté suspend trois infirmières de l’Hôpital de Deïdo

Le ministre de la Santé publique a décidé de la suspension de trois infirmières de l’Hôpital de Deïdo impliquées dans la prise d’images de la scène de réanimation de la victime du Lycée bilingue de Deïdo.

Ndonda épouse Mblella Fidèle Marie, Ntogni Célérie épouse Kouamo et Nlontchi Ndeko Célestine, infirmières de l’hôpital de district de Deïdo, viennent d’être suspendues pour trois mois. Ainsi en a décidé mardi le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachie, en lien avec le décès du jeune Rochman Blériot Tsanou élève au Lycée bilingue de Deïdo décédé le 29 mars après une agression.

Ces dames sont suspendues pour une durée de trois mois pour manquement grave à l’éthique et à la déontologie professionnelle. Elles ont capturé en images la scène de réanimation de la victime au sein de ladite formation. Les vidéos y relatives ont ensuite été largement diffusées sur les réseaux sociaux, suscitant l’indignation générale. On y voit un médecin appliquant un massage cardiaque à la victime et des membres du personnel, attroupés, filment l’intervention.

Rochman Blériot Tsanou a été poignardé au sein de son établissement au cours d’une dispute avec un camarade qui a viré en une scène de bagarre. Jusqu’ici, seul le ministre Manaouda Malachie s’est exprimé sur ce sujet qui remet à l’ordre du jour la sécurité au sein des établissements scolaires. Il a critiqué, via un tweet le 31 mars, le comportement de ces professionnels de la santé. La ministre des Enseignement secondaires, Nalova Lyonga, n’a pas réagi jusqu’ici.