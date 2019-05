Cameroun : le Mrc ne participera pas aux activités de la fête de l’Unité

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) a annoncé qu’il ne participera ni au défilé ni aux festivités du 20 mai prochain.

Le prolongement de la crise anglophone et le maintien en détention des militants du Mrc sont à l’origine du boycott des activités de la Fête de l’Unité, le 20 mai 2019. C’est ce que révèle un communiqué du secrétaire général adjoint, Noah Roger Justin, rendu public ce mardi.

«Le conflit armé dans les régions anglophones fait de plus en plus de morts sans que cela n’ébranle le gouvernement qui reste sourd aux appels au dialogue», explique le communiqué, ajoutant que «le président élu, ses alliés et camarades restent en prison malgré les nombreux appels à leur libération immédiate».

Le Mrc va ainsi rejoindre le Cameroon People’s Party (CPP) qui mène depuis plus de deux ans un boycott général des manifestations nationales du fait de la poursuite des conflits dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.