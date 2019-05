Cameroun: le prix du Hadj 2019 reste inchangé

Les pèlerins camerounais vont débourser la même somme qu’en 2018, soit 2 242 000 Fcfa au lieu des 2. 529. 000 prévus au départ. Paul Atanga Nji explique que la réduction est rendue possible grâce à la subvention de 1 milliard accordée par le chef de l’Etat.

Les 2839 pèlerins camerounais devant se rendre à la Mecque pour remplir l’un des piliers de l’Islam sont attendus au guichet unique du Hadj au plus tard le 07 juin 2019. Ceux s’étant déjà acquittés de leurs frais de voyage pour le Hadj 2019 sont invités à se rapprocher de leurs «encadreurs respectifs, en vue de retirer la différence». Soit 315 000 Fcfa qui représentait l’augmentation des frais de visa à hauteur de 109 000 Fcfa, du transport interurbain de près de 175 000 Fcfa et du taux de change du dollar à 630 Fcfa. Des frais supplémentaires qui ne seront plus supportés par les fidèles musulmans grâce à la subvention du chef de l’Etat, Paul Biya de l’ordre «d’un milliard Fcfa, à tous les futurs pèlerins permettant de ramener le coût du Hadj désormais à la somme de 2 242 000 Fcfa, prix de l’édition 2018». Au lieu de 2. 529. 000 comme initialement prévu.

Tel est la teneur d’un communiqué de presse signé ce 08 mai par le ministre de l’Administration territoriale (Minat), Paul Atanga Nji. Communiqué auquel est adossée la correspondance du Collectif des associations islamiques des imams et des encadreurs de pèlerins musulmans. Lettre dans laquelle, il avait saisi le chef de l’Etat pour déplorer l’augmentation du prix du Hadj 2019 et solliciter une subvention pour supporter les coûts en plus.

Cette année, 2389 pèlerins camerounais sont attendus pour le Hadj 2019 soit une augmentation de 350 pèlerins par rapport à 2018. Le pèlerinage est prévu du 09 août au 14 août prochain.