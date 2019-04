Cameroun: le producteur de Musique Jean Pierre Saah est décédé

L’homme d’affaires a succombé à des blessures liées à son agression dans son domicile de Bonabéri, à Douala, dans la nuit de dimanche à lundi.

Le producteur de musique Jean Pierre Saah est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. L’information a été confirmée par des membres de sa famille.

Jean Pierre Saah a été abattu dans son domicile sis à Bonaberi, à Douala. Il se trouvait en compagnie de sa belle-mère, Mme Odette Nantchouang, au moment des faits.

«Il a reçu un coup de fil. A la suite de cela, il est sorti. J’ai demandé où il allait et il m’a répondu qu’il va voir son camarade de classe, il ne va pas durer. Il est parti à 18h. Vers 22h, il a klaxonné, j’ai ouvert et il est entré avec sa voiture. J’ai fermé le portail à clef et je suis partie il a rouvert lui-même avec ses clés et j’ai entendu un bruit, comme des gens qui luttent. Il criait. Je ressors et c’est là que des gens ont commencé à me menacer avec un couteau. Ils disaient que je leur montre le coffre-fort de mon fils. Des gens étaient en train de le [Jean Pierre Saah] menacer et lui il leur disait de tout prendre et de le laisser», rapporte la belle-mère.

Leurs supplications ne vont rien y faire «ils fouillaient la maison. J’ai demandé qu’ils prennent tout ce qu’ils veulent mais qu’ils laissent mon fils et ils m’ont dit qu’ils ne veulent pas tuer mon fils, ils veulent seulement l’argent. Ils nous ont enfermés dans une chambre et ils sont partis. Quand je suis sortie après j’ai trouvé que mon fils [Jean Pierre Saah] était déjà mort», raconte-t-elle.

Jean Pierre Saah aura produit plusieurs artistes durant sa vie, notamment, Nicole Mara, Koffi Olomide, Lady Ponce, etc. Sa dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital militaire de Douala. Une enquête est ouverte.