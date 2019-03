Cameroun : Paul Biya attendu en Russie

Le président de la République du Cameroun a reçu une invitation à prendre part au tout premier sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Sotchi en octobre 2019.

Le chef de l’Etat Paul Biya a reçu en audience, le 27 mars à Yaoundé, l’ambassadeur de la fédération de Russie au Cameroun.

Pendant deux heures, Paul Biya et Anatoly Bashkin « ont procédé à une évaluation de la coopération entre Yaoundé et Moscou et évoqué le prochain Sommet Russie-Afrique, prévu à Sotchi au mois d’octobre prochain », fait savoir la présidence de la République du Cameroun.

« Nous comptons beaucoup sur la participation active du Cameroun et du président Paul Biya à ce sommet », a souhaité le représentant du gouvernement russe au Cameroun.

Il ajoute, « cette audience nous a permis de discuter beaucoup des questions d’intérêt commun. On a beaucoup parlé de la coopération entre la fédération de Russie et le Cameroun dans les domaines politiques, économiques humanitaires ».

La coopération entre le Cameroun et la Russie s’est intensifiée depuis une dizaine d’années. Moscou a par exemple fourni Yaoundé en matériel militaire et plusieurs tonnes de d’aide humanitaire au plus fort de la guerre contre Boko Haram.

« Cette année sera le sommet Afrique-Russie, et certainement le président Paul Biya a reçu l’invitation de son homologue russe. Et cette invitation a été acceptée », a déclaré Anatoly Bashkin.

Le sommet sera précédé d’un forum de parlementaires russes et du continent et d’un forum économique.