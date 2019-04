Cameroun: pourquoi Maurice Kamto refuse de se présenter au tribunal

Des leaders du Mrc et leurs avocats ont refusé de participer mardi à une audience à huis clos dans le cadre de leur procédure en habeas corpus devant la Cour d’appel.

La Cour d’appel du centre a confirmé mardi, 09 avril, le rejet de la demande en libération immédiate de Maurice Kamto et six de ses partisans. La juridiction a rendu son verdict en l’absence des concernés et de leurs avocats. Ils demandaient une audience publique, qui n’a pas eu lieu.

«Nous avons insisté, la semaine dernière, que l’audience de notre client soit publique mais la justice a décidé de faire un procès derrière les portes. On ne pouvait pas venir assister à cette mise à mort aujourd’hui alors qu’on a voulu parler au Cameroun publiquement. Nous avons donc décidé que ni les avocats ni nos clients ne viendraient valider cette procédure. Si nous étions venus, cela aurait donné l’impression aux yeux du monde entier qu’il y a eu un procès convenable», explique Me Emmanuel Simh.

Sur la tenue ou non d’audience publique en Habeas corpus, le 2e vice-président du Mrc explique que rien ne peut justifier le refus du tribunal. «Aujourd’hui même [mardi, Ndlr], il y a eu des dossiers en Habeas corpus dans les salles d’audience. Moi j’ai fait des salles d’audience dans le cadre du dossier du Mrc. Les autres camarades ont été entendus en audience publique. Donc il y a un problème. La chambre de conseil c’est lorsqu’on veut protéger quelqu’un. Soit il y a un mineur, soit c’est un procès qui touche les mœurs… Mais lorsque des gens vous demandent de les juger en public, il n’y a aucune raison de les juger en privé», indique Me Emmanuel Simh.

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) avait annoncé qu’il ferait recours devant la Cour suprême si le rejet de la libération immédiate de ses membres était confirmé. L’opportunité de la saisine de cette juridiction est actuellement en étude au Mrc.