Cameroun: près de 310 mille candidats aux portes du secondaire

Le bal des examens officiels 2019 débutent ce 14 mai sur l’ensemble du territoire national par le concours d’entrée en sixième et en Form I.

Calme-plat ce 14 mai au sous-centre du Lycée bilingue de Yaoundé. Les élèves dispatchés dans les salles de composition, sont concentrés. Ils affrontent les épreuves écrites ce jour.

Sur l’ensemble du territoire national, près de 310 mille candidats prennent par au concours d’entrée en sixième et en première année des lycées et collèges de l’enseignement secondaire général et technique et au Commom Entrance (pour accéder à la Form I).

Ils sont 61.073 candidats pour le Common Entrance répartis dans 182 sous-centres d’écrits. On compte également 82 centres de corrections pour le Common Entrance.

Selon le calendrier des examens, les corrections et délibérations sont prévues du 15 au 17 mai afin que les résultats soient publiés au plus tard le 21 mai prochain.