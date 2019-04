Cameroun : quatre frères tués par un éboulement de terrain

Quatre frères sont morts dans un éboulement de terrain survenu à Wolordé, a appris APA, mercredi, auprès de plusieurs médias basés dans cette localité située à l’extrême nord du Cameroun.Selon ces sources, les victimes, accompagnées de leur mère, étaient en quête d’eau potable quand elles ont été surprises par une avalanche de boue née d’un éboulement de terrain.

Les corps sans vie ont été déposés à la morgue et la police a ouvert une enquête pour apporter des éléments complémentaires sur les causes de ce drame qui a « provoqué une forte consternation à Wolordé et dans les localités environnantes ».