Cameroun : quelques 35 000 réfugiés nigérians expulsés de Goura

C’est ce que révèle l’organisation Medecins sans frontière dans son bulletin d’information de janvier à février 2019 rendu public mardi.

Ils étaient plus de 35 000 ressortissants nigérians à avoir trouvé refuge à Goura, au Cameroun, après des attaques de Boko Haram à Rann, leur localité d’origine. Aujourd’hui, il n’y a plus d’âme qui vive dans le camp improvisé de Goura, renseigne Medecins sans frontière (Msf). Ces personnes ont toutes été renvoyées chez elles début mars.

Msf avait exprimé ses réserves quant à un retour forcé de ces personnes dans leur localité d’origine, où, déclarait l’organisation, un avenir incertain les attendait. Cette inquiétude était partagée par l’Onu. « C’est là où elles [population nigériane de Goura] doivent être si elles veulent restées en vie », indiquait l’Onu sur son site en début d’année.

« Sous la pression des autorités nigérianes et camerounaises, mais aussi à cause du manque de nourriture, la grande partie a décidé de retourner dans son lieu d’origine, où les conditions nécessaires à leur survie n’existent pas. Rann et ses localités voisines sont toujours sérieusement exposées à des épisodes de violence, et l’assistance humanitaire est inexistante en raison de l’insécurité. Dans ces conditions, il est très probable que nous reverrons dans peu de temps un nouveau déplacement massif à la recherche d’un lieu sûr », précise Msf.

Les réugiés de Goura oont vécu dans la localité semi-désertique dans une période de tempêtes de sable et de chutes de température la nuit. Ils manquaient d’eau, de nourriture et d’abris pour dormir. Une assistance humanitaire été déployée en leur faveur. Bien qu’insuffisante par rapport aux besoins urgents. Msf y a également mené des activités médicales. 2000 consultations ont ainsi été efectuées qui portaient essentiellement sur des maladies infectieuses respiratoires, des diarrhées, des conjonctivites et des dermatoses.