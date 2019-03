Diplomatie : Tibor Nagy charge à nouveau le Cameroun

Le diplomate américain s’est de nouveau exprimé sur la crise anglophone. Il appelle à l’organisation d’un forum international pour sortir des conflits dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Tibor Nagy devrait arriver à Yaoundé en fin de semaine pour échanger avec les autorités sur la crise anglophone et l’arrestation des militants du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc). Déjà, le sujet divise le gouvernement et le sous-secrétaire d’Etat américains aux affaires africaines, mais Tibor Nagy ne démord pas : « Nous sommes tous extrêmement préoccupés par la gravité de la crise; chaque jour des gens meurent, chaque jour des gens souffrent. Vous savez, quand il y a une crise nationale comme celle-là, il n’est pas toujours positif d’arrêter des membres de l’opposition ».

Tibor Nagy appelle à l’organisation d’une conférence internationale pour une sortie de crise dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun, théâtre d’affrontements réguliers entre séparatistes et forces de défense et de sécurité.

Les propos tenus mardi par Tibor Nagy au cours d’une conférence de presse téléphonique surviennent une semaine après des remontrances formulées à son encontre par le gouvernement camerounais. Il était reproché à Tibor une « immixtion à peine voilée et inadmissible » après qu’il ait appelé à la libération de Maurice Kamto.

Lire aussi: Diplomatie : nouvelle brouille entre les Etats-Unis et le Cameroun