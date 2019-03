Cameroun: toujours pas nouvelles de l’ex-secrétaire d’État Emmanuel Ngafeson, kidnappé à Bamenda

Emmanuel Ngafeson entame sa deuxième journée en captivité. Il a été enlevé dans la nuit du 19 mars par des individus non identifiés.

Les autorités n’ont pas encore fourni d’informations sur le sort de l’ancien secrétaire d’Etat en charge de l’administration pénitentiaire, Emmanuel Ngafesson. Contacté sur le sujet ce jeudi, le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, affirme qu’il n’y a encore «rien de nouveau».

Les dernières nouvelles que l’on a de l’infortuné sont relatives à son enlèvement dans sa résidence de Ntabesi, à Bamenda (région du Nord-Ouest), dans la nuit de mardi à mercredi. Emmanuel Ngafesson est depuis, détenu dans un lieu inconnu. Il a été conduit là-bas à bord de son propre véhicule, fait savoir Jeune Afrique.

Il n’est non plus possible de donner l’identité des ravisseurs. Aucune faction sécessionniste active dans les régions anglophones n’a jusqu’ici revendiqué cet enlèvement.