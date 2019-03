Cameroun : Transparency International Cameroon a un nouveau président

Me Henri Njoh Manga Bell remplace Charles Nguini, démissionnaire depuis fin janvier.

Au terme de l’Assemblée générale extraordinaire de Transparency International – bureau du Cameroun– qui s’est tenue le 15 mars à Yaoundé, l’Ong de lutte contre la corruption s’est choisie un nouveau président.

Il s’agit de Me Henri Njoh Manga Bell. Il remplace à ce poste Me Charles Nguini, démissionnaire depuis fin janvier. L’ancien président avait rendu son tablier après 17 ans passés à la tête de cette organisation au Cameroun.

D’après un communiqué de Transparency International, bureau du Cameroun, Me Henri Njoh Manga Bell est avocat international inscrit au Barreau du Cameroun depuis 31 ans.

Il est l’un des membres fondateurs de Transparency International Cameroon et a été pendant plusieurs années, l’un des trois vice-présidents de l’organisation.

Ancien enseignant de droit à l’Université Paris 2 (Assas) et American University (washington College of Law) c’est un acteur engagé de la société civile qui a travaillé avec d’autres organisations de la société civile de renommée internationale telles qu’Amnesty International et Human Rights Watch.