Cameroun-Université de Yaoundé II: Cabral Libii s’insurge contre son affectation

Un communiqué du recteur de l’université affecte le candidat à la Présidentielle de 2018 au cabinet de vice-recteur chargé de la recherche, de la coopération et des relations avec le Monde des entreprises.

Alors que certains y voyaient une promotion pour l’ancien personnel en service au cabinet du conseiller technique, le coordonnateur national du mouvement «11 millions de citoyens» tient à recadrer les choses.

«Je constate qu’il règne une confusion autour du dernier texte signé par le Recteur de l’université de Yaoundé II, affectant du personnel. Même si je suis touché par la sympathie de ceux qui me félicitent, il convient de préciser que je n’ai pas été promu. D’ailleurs le texte dans son intitulé désigne clairement son objet: affectation de personnel et non nomination », écrit Cabral Libii sur sa page Facebook

il revient d’ailleurs sur les «relations tumultueuses» entre le recteur de l’Université de Yaoundé II, Adolphe Minkoa She et lui «Monsieur le Recteur, depuis plus d’un an (Juste après sa nomination) a exercé son pouvoir discrétionnaire en me relevant de mes fonctions de chef de chaîne Adjoint de Radio Campus (j’avais rang de Chef de Bureau) et m’a affecté en complément d’effectif dans le Cabinet de son Conseiller technique…Ce 19 mars 2019, il a à nouveau exercé son droit et son pouvoir en m’affectant en complément d’effectif au Cabinet de l’un de ses Vice-Recteurs… », Peut-on lire.

En rappel, le 18 mars, selon un communiqué daté du 11 mars du recteur de l’université, était la date butoir pour que Cabral Libii rejoigne son poste de travail, «faute de quoi l’intéressé sera considéré comme démissionnaire». D’après le communiqué, il avait déserté son poste depuis «le 23 octobre 2018». Le 19 mars, il est affecté à d’autres fonctions. Ce qui pourrait faire penser à une affectation disciplinaire.

Cabral Libii dont le parti «Les citoyens» est en gestation assemblée constitutive tenue le 06 mars), est arrivé troisième à l’issue de l’élection présidentielle du 07 octobre 2018 avec un score de 6,28%.