Cameroun : vers l’ouverture d’une usine de ciment de LafargeHolcim

Les Cimenteries du Cameroun (Cimencam), filiale du groupe LafargeHolcim, vont procéder mardi prochain à l’inauguration d’une nouvelle usine d’une capacité de production de 500 000 tonnes de ciment par an à Nomayos, au centre du pays, a appris APA jeudi de sources internes de ladite société.Ce nouveau centre de production de ciment, d’un coût global de 28 milliards F CFA, permettra à LafargeHolcim de porter sa capacité de production dans le pays à 2,1 millions de tonnes par an.

L’usine de Nomayos est la troisième de Cimencam au Cameroun après celle de Douala qui a une capacité de 1,3 million de tonnes et celle de Figuil (nord) d’où sortent 300 000 tonnes de ciment par an.

Ce projet de LafargeHolcim a bénéficié des dispositions d’une loi de 2013 qui favorise l’investissement privé au Cameroun et octroie d’importantes exonérations fiscales et douanières pour une une durée comprise entre cinq et dix ans.

La cérémonie d’inauguration de la nouvelle usine de ciment de Nomayos sera présidée par Premier ministre camerounais, Joseph Dion Nguté.