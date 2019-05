Campus Inde: les universités indiennes recrutent au Cameroun

La première édition du salon Campus Inde international sera organisée au Collège Thérèse Mbakop à Yaoundé, quartier Bastos, ce samedi 4 mai 2019, à partir de 9 heures.

Après la Côte d’ivoire, le Cameroun est à l’honneur. Il est le deuxième pays d’Afrique francophone à abriter un salon d’orientation dédié aux universités indiennes. En effet, étudier en Inde permet de découvrir un pays en croissance constante depuis près de 20 ans, et qui rivalisera avec l’Europe et les États-Unis d’ici une quinzaine d’années. Le système universitaire proche du système anglo-saxon propose des formations de plus en plus qualitatives, dans des universités de plus en plus modernes. Étudier en Inde, c’est faire un pari sur l’avenir.

L’Inde, une des puissance mondiales de demain

Lors du salon de l’orientation des universités indiennes que Campus Inde organise ce samedi 4 mai 2019, au Collège Thérèse Mbakop, sis au quartier Bastos, face Lycée Charles Atangana, les élèves et étudiants qui prendront part à cette journée porte ouverte, seront édifier sur, les différentes étapes pour s’inscrire dans les universités en Inde, en ligne ou en présentant un dossier physique. L’ensemble des documents importants ainsi que les délais à respecter seront présentés par des Indiens issus des plus grandes universités de ce pays.

Ils donneront toutes les informations relatives au coût moyen pour s’inscrire et étudier dans une université en Inde, ainsi que les dates clés durant l’année universitaire, de la rentrée jusqu’à l’année suivante. Des précisions seront également données sur les bourses d’études en Inde et les documents nécessaires à préparer avant votre départ, une fois accepté dans une université indienne.