Can 2019: le Cameroun mérite sa qualification, selon Ahmad Ahmad

Le président de la Caf soutient que la requête des Comores de faire éliminer les Lions de la Can 2019 ne saurait être prise en compte en l’état.

Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, s’est exprimé sur la requête des Comores devant le Tribunal arbitral du sport (Tas). Ce pays exige la disqualification du Cameroun à l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique des nations (Can).

Pour la Fédération comorienne, la délocalisation de la Can 2019 aurait dû entrainer systématiquement l’élimination de la sélection nationale camerounaise à cette compétition. Chose que la Caf n’a pas fait et les Comores avaient porté plainte. Et pour le faire, le pays a brandi l’article 92 des règlements de compétition.

« Même s’ils estiment que le Cameroun ne mérite pas, le Cameroun vient de démontrer sur la pelouse [en battant les Comores par 3-0 lors de la dernière journée des éliminatoires] qu’il mérite sa qualification à la Coupe d’Afrique des Nations. Tout doit se jouer d’abord sur le terrain. Quant à la victoire sur le papier, il faut vraiment des irrégularités bien précises pour qu’on puisse prendre en compte. L’article 92 de nos règlements de compétition est très clair: s’il y a un retrait ou désistement. Juridiquement ce n’est pas le cas, donc l’article 92 ne s’applique pas. C’est la Caf qui a décidé de reporter, de faire ce glissement. C’est un report pas une annulation de la Can au Cameroun, donc le Cameroun n’est pas frappé de l’article qu’ils veulent utiliser», a expliqué, lundi, Ahmad Ahmad dans un entretien sur la télévision panafricaine Afrique Media.