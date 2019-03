Can 2019 : le Cameroun qualifié

Au terme d’un match bien maitrisé, les Lions ont dominé les Coelacanthes 3-0, ce samedi 23 mars au stade Ahmadou Ahidjo du Cameroun. Choupo-Moting, Bassongog et Njié, auteur chacun d’un but, sont les grands artisans de cette victoire.

La forte pluie qui s’est abattue sur Yaoundé durant toute la rencontre Cameroun- Comores comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Can 2019 n’a pas atténué la qualité du spectacle. Les Camerounais dominateurs ont trouvé la faille à la 37ème minute par Eric Maxim Choupo-Moting. L’attaquant du Psg, esseulé au second poteau, a du plat du pied bien repris un centre tir de Joel Tagueu. Avant et même après ce but, les Lions se sont fait quelques frayeurs. Chaker Alhadhur a vu son coup de tête passé de peu à coté de la cage d’André Onana qui était battu, à la 7ème minute. Le virevoltant Faiz Selemani a donné plusieurs fois des sueurs froides à la défense camerounaise.

Lors du deuxième acte, les poulains de Clarence Seedorf se sont montrés toujours dominateurs. Christian Bassogog concrétise cette domination par un deuxième but à la 53ème minute. A la conclusion d’une belle action collective, le tir puissant du meilleur joueur de la Can 2017 a trompé le portier Ali Ahamada. Les entrées de Clinton Njié et Olivier Boumal vont donner plus d’allant à l’attaque du Cameroun. La démonstration de force des Lions va continuer jusqu’à la 89ème minute. Clinton Njié va faire parler sa vitesse pour déborder le latéral comorien et esquiver le portier venu à sa rencontre, avant de pousser le ballon dans une cage vide.

Si la défense camerounaise a montré quelques signes de fébrilité durant cet ultime match, les Lions ont, dans l’ensemble, livré le meilleur match de cette campagne de qualification à la CAN 2019. Mais au bord du Nil, dans trois moins, les champions d’Afrique en titre devront se montrer plus conquérants, afin de bien défendre leur titre. Pour cette 32 édition de la CAN, le tirage au sort est prévu au Caire le 4 avril 2019.

Fiche technique

Cameroun : André Onana- Fai Collins, Ngadeu Ngandjui, Yaya Banana, Ambroise Oyongo Bitolo – Georges Mandjeck (Pierre Kunde Malong, 67ème mn), Zambo Anguissa, Arnaud Djoum- Christian Bassogog, Eric-Maxime Choupo-Moting (Olivier Boumal, 70ème mn), Joel Tagueu (Clinton Njié, 74ème mn). Remplacants : Fabrice Ondoa, Joyskin Dawa Tchakonté, Jean Armel Kana,Jérôme Onguene, Gaétan Bong, Petrus Boumal, Jacques Zoua, Jean-Pierre Nsamé, Wilfried Kaptoum. Coach, Clarence Seedorf

Comores : Ahamada Ali- Chaker Alhadhur, Faiz Selemani, Fouad Bachirou, Youssouf M’Changama, Kassim M’dahoma, Abdoullah Raffidine (Nadjim Abdou, 59ème mn), Ben Djalloud Youssef, Youssef Mohamed, Salim Moizini (Ali Mmadi, 56èmemn), Abdallah Mfoihaia Kassim. Remplaçants, Boina Ben, Abdallah Maimo Ahmed, Nasser Chamed, Aadil Assana, Abdallah Ali Mohamed, Said Bakari, Mohamed Halifa Soulé, Sola Moihedja. Coach, Ameredine Abdou

Officiels : Ac, Bakary Papa Gassama, A1, Abdul Aziz Bollet Jawo, A2, Omar Darboe, 4ème A, Maudo Jallow ( Gambie). Commissaire, Kadre Saleh Kana (Tchad)