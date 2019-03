Can 2019 : Les Comoriens veulent vaincre à tout prix

Le déplacement des Coelacanthes au Cameroun, dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Can 2019, ne sera pas une partie de plaisir.

Dans cette rencontre, où le champion d’Afrique en titre part favori, le sélectionneur des Comores, Amir Abdou, compte aussi abattre ses cartes. « Pour nos adversaires, je sais qu’ils n’ont pas perdu depuis un certain temps (la dernière défaite du Cameroun sur ses terres en match officiel remonte au 4 octobre 1998 face au Ghana (1-3), à Douala, Ndlr).

On se rend à Yaoundé ce jeudi 21 mars avec beaucoup de sérénité. On sait qu’il y a actuellement cette histoire du Tribunal arbitral du sport, mais nous on en fait abstraction. L’objectif, c’est de gagner », a déclaré le sélectionneur des Cœlacanthes à la Gazette des Comores.

Pour ce match décisif, les Comoriens, qui se sont regroupés à Châteauroux, en France, ont leur destin en main. Une victoire à Yaoundé, ce 23 mars face au Cameroun, et les Cœlacanthes seraient qualifiés pour la première phase finale de leur histoire. Pour réussir cet exploit, le sélectionneur Amir Abdou a convoqué 20 joueurs. Parmi ceux-ci ne figure pas l’attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade, El Fardou Ben Nabouhane.

Le buteur numéro 1 de l’équipe (8 buts en 16 sélections) est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Au rayon des retours, ceux des attaquants Ibroihim Youssouf (African Stars, Namibie) et Ali Mmadi (Villefranche, ex-Evian TGFC), absent en novembre dernier face au Malawi. Le seul nouveau du groupe se nomme Salim Moizini. A 33 ans, le défenseur de Lyon-Duchère a enfin donné son accord pour rejoindre l’équipe nationale comorienne.

Match compliqué pour nous

S’exprimant sur le site alwatwan.net le sélectionneur comorien analyse ce match avec beaucoup de lucidité : « Nous n’avons aucune pression particulière. Nous n’avons rien à perdre, mais tout à gagner par contre. Si on gagne, ça sera un exploit. Si on perd, c’est tout à fait logique vu la qualité et l’image que dégagent l’équipe du Cameroun et son pays. C’est un match qui sera très compliqué pour nous. On est des compétiteurs, des professionnels. On aura le souci d’aller chercher un résultat. Après arrive ce qui arrivera… »

Lors du match aller (1-1), le 8 septembre dernier à Mitsamiouli, les Comoriens qui ont cinq points avaient loupé de peu de réaliser l’exploit. Mais, à Yaoundé, au stade Ahmadou Ahidjo, véritable forteresse pour les adversaires, il y a le poids de l’histoire qui penche en faveur du Cameroun, qui est deuxième du groupe B, avec huit points. La rencontre de ce samedi est donc à la portée des Lions, mais ils doivent se méfier de cette équipe comorienne qui caresse le rêve de participer à sa première Can.