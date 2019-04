Can 2019: Que valent vraiment les adversaires du Cameroun?

L’équipe du Cameroun a hérité vendredi dernier d’un groupe semble-t-il abordable, puisque les Lions seront opposés dans l’ordre à la Guinée-Bissau, au Ghana et au Bénin. Présentation.

Le Cameroun effectuera sa première sortie à Ismaïlia le 25 juin contre la Guinée-Bissau, classée 118ème au classement Fifa. Ce sera la deuxième fois que les deux nations se rencontrent en phase finale de la Can. En 2017 au Gabon, c’est sur le score étriqué de 2-1, que les Lions indomptables étaient venus à bout d’une courageuse équipe des « Djurtus » dont l’ossature repose sur des joueurs évoluant au Portugal, dans des clubs de secondes zones.

Après le tirage au sort, le sélectionneur de la Guinée-Bissau, Baciro Candé, s’est dit « confiant ». «Tous les groupes sont difficiles. Pour nous, ce sera la deuxième participation. En deux ans, l’équipe a gagné en expérience. Nous avons de bons joueurs, des professionnels qui peuvent faire la différence devant n’importe quel adversaire. Pendant les éliminatoires, nous sommes sortis premier devant la Namibie et nous pouvons faire mieux. Il sera difficile de jouer le tenant du titre d’entrée. Mais, nous allons travailler dur pour obtenir notre ticket pour le second tour».

Un esprit de revanche

Adversaire du Cameroun le 29 juin, le Ghana est actuellement 49ème mondial au classement Fifa soit 6ème nation africaine. Les hommes de James Kwesi Appiah sont sortis premier dans le groupe des éliminatoires. En Egypte, les Black stars seront rendus à leur 21ème participation à une phase finale de la Can. Eliminé deux fois en demi-finale par le Cameroun, en 2008 sur ses terres et en 2017 au Gabon, le Ghana jouera face au Cameroun avec un esprit de revanche.

Interviewé par nos confrères de SuperSport après le tirage au sort, l’entraîneur du Ghana, James Kwesi Appiah, a déclaré que son équipe sera prête à livrer de bons matchs en Egypte. Les Black Stars-quatre fois champions-1965-1967-1978-1982 sont à la recherche de leurs glorieux passés. «Le plus important, c’est que nous devions bien nous préparer afin que, quelle que soit l’adversaire nous livrons de bons matchs», affirme le technicien ghanéen. Les préparatifs du Ghana pour la prochaine Can semblent avoir été affectés par le scandale de corruption qui a secoué la Fédération ghanéenne de Football l’année dernière, conduisant à une suspension de tous les matches pendant 9 mois.

Une poule forcément difficile

«Comme vous le savez, les joueurs des Black stars sont des expatriés et s’agissant de leur travail en club, ils sont irréprochables. Donc, je ne crois pas que le scandale va avoir trop d’effets sur nous. Nous allons faire de notre mieux, explique le sélectionneur du Ghana.» De plus, Appiah n’a pas exclu le retour du capitaine vétéran Asamoah Gyan, qui a raté les 10 derniers matches du Ghana en raison d’une blessure et d’une baisse de forme. «Il fait partie des joueurs que je surveille en ce moment», a révélé l’entraîneur. Au-delà d’Asamoah Gyan, le coach ghanéen pourra toujours compter sur ses cadors que sont les Kwadwo Asamoah, Thomas Partey, Christian Atsu, les frères Ayew et autres.

Toujours à Ismaïlia, le dernier match de poule F mettra au prise le Cameroun au Bénin, classé 91ème au classement Fifa. En terre égyptienne, les Ecureuils qui n’ont jamais rencontré les Lions indomptables en phase finale de la Can seront à leur quatrième participation. Deuxième de la poule D des éliminatoires derrière l’Algérie et tombeur du Togo, le Bénin de Stéphane Sességnon reste un adversaire à prendre au sérieux.

Pour le sélectionneur du Bénin Michel Dussuyer : «On sait qu’il y a de grandes équipes à cette Can. Avec le Cameroun et le Ghana, on est servi. Quant à la Guinée-Bissau, c’est une équipe en pleine progression depuis des années et qui s’est qualifiée pour une Can 2017 durant laquelle elle avait fait bonne impression. Elle complète une poule qui sera forcément difficile pour nous.»