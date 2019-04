CAN U17 2019 : Le Sénégal est éliminé au premier tour

L’équipe nationale Sénégal est éliminée en phase de poule de la CAN U17 en Tanzanie, après son nul vierge face au Cameroun ce dimanche à Dar-Es-Salam (Tanzanie), pour sa troisième et dernière sortie en phase poule dans cette Coupe d’Afrique des nations de la catégorie.Les lionceaux ne verront pas les demi-finales de la CAN U17, comme en 2011 lors de leur première participation dans cette compétition au Rwanda.

L’équipe nationale cadette qui n’avait pas son destin en main, avant cette dernière sortie, s’arrête en phase de poule après avoir concédé le nul (0-0) devant le Cameroun, qui termine premier de la poule (7 points). Les joueurs de Malick Daff se sont encore montrés inefficaces en attaque en ratant beaucoup d’occasions.

La première période a été plutôt fermée, avec peu d’occasions des deux côtés. Les lionceaux reviennent des vestiaires avec de meilleures intentions, mais Boye puis Baldé ratent des occasions franches d’ouvrir le score dans le dernier quart d’heure.

Au final, les deux équipes vont se quitter sur ce score nul et vierge, au moment, où la Guinée arrachait la victoire devant le Maroc (1-0). Un succès précieux qui permet aux Syli de se qualifier en demi-finale en compagnie du Cameroun dans cette poule B.

Les lionceaux terminent troisième de la poule avec deux points, tandis que le Maroc termine quatrième avec un 1 point.

Le Nigeria, l’Angola, le Cameroun et la Guinée sont les quatre nations qualifiées pour les demi-finales de cette CAN U17 en Tanzanie. Les quatre sélections valident par la même occasion leur billet pour la Coupe du monde de la catégorie, qui aura lieu du 17 septembre au 8 octobre 2019 au Pérou.

Les affiches des demi-finales de la CAN U17 programmées mercredi se présent comme suit : Nigeria vs Guinée et Cameroun vs Angola

Pour rappel, le Mali tenant du titre de cette CAN U17, il y a deux ans au Gabon, ne s’est pas qualifié pour cette édition.