Can U17-décision de la CAF : la Feguifoot parle de décision « erronée »

La Fédération Guinéenne de football (Feguifoot) a réagi, samedi, dans un communiqué aux sanctions du jury disciplinaire de la CAF qui prive la Guinée d’une participation à la Coupe du monde U17 pour fraude sur l’âge, constatée sur deux joueurs de la sélection.« Cette décision est manifestement erronée. Elle semble n’avoir pas été prise sur la base des éléments dont dispose la Fédération guinéenne et qui établissent clairement le bon droit de celle-ci », lit-on dans le communiqué de l’instance dirigeante du football guinéen, qui souligne dans la foulée que les éléments (passeports biométriques, actes d’état civil, documents médicaux) confirment les premières décisions de la CAF ayant retenu la légitimité des deux joueurs à disputer la compétition concernée.

« La Fédération Guinéenne de Football a donc immédiatement fait appel de cette décision erronée. Elle demeure extrêmement sereine quant au rétablissement, dans les plus brefs délais, de la vérité des faits et des résultats sportifs », poursuit le communiqué.

Pour rappel, le jury disciplinaire de la CAF a décidé d’exclure la Guinée, finaliste de la dernière édition de la CAN U17 en Tanzanie pour fraude sur l’âge constatée sur deux de ses joueurs. La Guinée doit aussi s’acquitter d’une amende de 100 mille dollars et sera exclue des éditions de la CAN U17 en 2021 et 2023. Les deux joueurs incriminés sont interdits de toute activité liée à la pratique du football pour une durée de 2 ans.

En outre, le jury disciplinaire de la CAF a demandé au comité exécutif de la CAF d’approuver la qualification du Sénégal à la prochaine coupe du monde U17 en novembre prochain.